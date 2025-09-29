Гастроэнтеролог назвала неочевидные симптомы болезней печени
Во-первых, врач подчеркнула, что профилактический визит к гепатологу стоит проходить не реже одного раза в год. Это важно, так как большинство патологий печени долгое время не дают яркой клинической картины.
«К тревожным, но на первый взгляд неочевидным симптомам можно отнести изменение цвета ладоней, появление сосудистых звездочек, кожный зуд, склонность к отекам, частые носовые кровотечения и образование синяков при минимальном воздействии на кожу», — пояснила Ломова.
Также должны насторожить потеря или набор веса, снижение аппетита, постоянная сонливость, быстро наступающая усталость, тошнота и проблемы с концентрацией внимания. Кроме того, стоит обратить внимание на лабораторные показатели: падение уровня тромбоцитов и гемоглобина в крови, а также обнаружение уробилиногена в моче.
«К врачу следует обращаться и при таких проявлениях, как пожелтение кожи и склер, увеличение печени при пальпации, горечь во рту, потемнение мочи или обесцвечивание кала, выраженная слабость, отеки или спутанность сознания», — подчеркнула врач.
Среди наиболее частых причин поражений печени Ломова назвала злоупотребление алкоголем, жировую болезнь печени и вирусные гепатиты. Также риск создают некоторые вирусные инфекции, бесконтрольный прием медикаментов, биодобавок или травяных сборов.
