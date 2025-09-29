Профессор Пожарицкий: Операцию по коррекции зрения можно делать в любом возрасте

Беседовать с Михаилом Пожарицким - профессором-офтальмологом и учеником самого Святослава Федорова интересно, но непросто. В своем кабинете он и пяти минут усидеть не может: то зовут коллеги и пациенты в открытую дверь, чтобы решить неотложный вопрос, то сами заходят - рядом с письменным столом профессора стоит дорогущий томограф с экраном чуть не в полстены, глаз от и до просканирует и все дефекты в красках покажет... А на встречу Пожарицкий пришел из операционной - хирург он от Бога, недаром итальянцы, когда русский профессор работал в зарубежном филиале клиники Федорова, прозвали его Доктор Лазер. Так что беседуем урывками между пациентами, но это и хорошо: всю "кухню" видно сразу.Михаил Дмитриевич, мы все живем в цифровом мире. Как минимизировать вред для глаз от 8-10 часов за компьютером?Михаил Пожарицкий: Современный ритм жизни требует хорошего зрения. Нужно видеть не только вдаль-вблизь, но и на средней дистанции, необходимо сохранять контрастное, ночное зрение. Главный совет - зрительная гигиена. Нельзя 10 часов просидеть, уткнувшись в монитор. Нужно прерываться, менять позу, освещение. Кто-то чай пойдет попьет, кто-то с собачкой погуляет. Главное - давать отдых глазам, не смотреть все время в одну точку.Правило американских офтальмологов - 20-20-20 (каждые 20 минут отрываться от экрана и 20 секунд смотреть куда-нибудь подальше, (около 6 метров) - это работает?Михаил Пожарицкий: Это хороший ориентир, но лучше просто менять род деятельности.А гимнастика для глаз и черника с морковью - это миф или панацея?Михаил Пожарицкий: Сначала нужно понять, здоровый ли у вас глаз. Очки - это наш друг, а не враг. Если человек не носит очки, это не значит, что его глаза здоровы. Часто бывает наоборот: не было диагностики, а у него скрытая дальнозоркость или астигматизм. Или еще хуже - доктор прописал очки, а пациент их не носит, он решил "тренировать" глаза без них. Отсюда и утомляемость, и головные боли.Главное - зрительная гигиена. Нельзя 10 часов просидеть у монитора.Гимнастика хороша для здорового глаза. Если глаз больной, она может и навредить. Черника и морковь - это хорошо для общего тонуса сосудов, но все эти витамины не вылечат катаракту. Доказанной эффективностью для защиты сетчатки обладают лютеин и зеаксантин, но в продуктах их немного, а прием препаратов нужно обсуждать с врачом.Сейчас чуть ли не каждый второй еще без седины, но в очках. Болезни глаз молодеют?Михаил Пожарицкий: А вот это не совсем так. Болезни не молодеют - люди стали дольше жить. Раньше человек в 50-60 лет был пенсионером, а сегодня это самый работоспособный возраст! И задачи другие: раньше для чтения книги хватало очков для близи, а сегодня нужно комфортно видеть и монитор, и планшет, и дорогу за рулем.К тому же диагностика стала лучше, и проблемы мы видим чаще и раньше.Как сегодня должна выглядеть полноценная диагностика?Михаил Пожарицкий: Без компьютерной томографии (ОКТ), если мы хотим лечить на современном уровне, диагностика уже обходиться не может. Сегодня ОКТ дает нам послойный снимок сетчатки и зрительного нерва. Это как гистология, но без разреза. Именно томография позволяет увидеть самые начальные, невидимые изменения, поставить диагноз на самой ранней стадии, будь то глаукома, макулодистрофия или диабетический отек. Без этого мы можем просто упустить время.Давайте о катаракте. Это только возрастное? И можно ли ее отсрочить?Михаил Пожарицкий: Катаракта - это помутнение хрусталика, которое с возрастом появляется у всех. Но процесс могут ускорить диабет, прием некоторых лекарств (например, кортикостероидов), курение и УФ-излучение.Ранние признаки - это не только пелена в поле зрения. Часто первым звоночком становится ухудшение ночного зрения, ореолы вокруг источников света, поблекшие цвета или парадоксальное улучшение ближнего зрения, когда человек вдруг начинает читать без очков. В любом из таких случаев тянуть с визитом к врачу нельзя.Глазные капли от катаракты - это развод?Михаил Пожарицкий: Да, это маркетинговая уловка. Никакие капли не могут рассосать уже имеющееся помутнение хрусталика. Единственный эффективный метод лечения - хирургическая операция: замена хрусталика на искусственную интраокулярную линзу (ИОЛ).Этих хрусталиков очень много. Разные производители, разные цены. Как выбрать?Михаил Пожарицкий: Это ключевой момент. Современная хирургия - это уже коррекция. Мы меняем хрусталик и сразу исправляем близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Выбрать, конечно же, поможет доктор. Главное - он должен понимать, что вы хотите получить, потому что разные ИОЛ обладают разными возможностями.Монофокальные линзы дают хорошее зрение на одну дистанцию (обычно вдаль), для близи (чтение, работа за компьютером) все равно понадобятся очки.Торические - корректируют астигматизм.Мультифокальные, или линзы с увеличенной глубиной фокуса (EDOF), самые технологичные. Они помогут видеть на всех дистанциях: вдаль, на средней дистанции и вблизи. Но и у них есть минусы: могут быть небольшие световые гало вокруг огней ночью, не все пациенты к ним привыкают.Есть ли возрастные ограничения для операции?Михаил Пожарицкий: Абсолютно никаких! Возраст - не противопоказание. У меня прекрасный пример: мой коллега, лучший анестезиолог, лауреат Госпремии, которого я переманил в свою клинику. Ему 82 года, я ему поставил современные хрусталики, и он не только продолжает блестяще работать, но и делает это с новой энергией. Операция заняла 15 минут, и на следующий день он уже видел прекрасно.Сама операция - это страшно?Михаил Пожарицкий: Сегодня это быстрая и малотравматичная процедура - факоэмульсификация. Это когда помутневший хрусталик разрушают ультразвуком и удаляют через микроскопический разрез, а на его место вставляют искусственную линзу. Все длится 15-20 минут под местной анестезией (капли), без уколов и швов. На следующий день уже можно смотреть телевизор, читать.Но я всегда говорю: не бывает простых операций. Самая простая может стать сложной. Поэтому важно выбрать не просто клинику с оборудованием, а команду, которая знает, как бороться с осложнениями. Поэтому если пациент мне говорит - прооперируйте меня побыстрее, мне через три дня надо улететь, я за такого пациента не берусь.Потому что после операции нужно наблюдение?Михаил Пожарицкий: Конечно! Это же не новый глаз, это ремонт. Пациента важно наблюдать. Например, у некоторых позже может возникнуть "вторичная катаракта" (помутнение капсулы хрусталика). Это не ошибка хирурга, а естественная реакция организма. Устраняется быстро и безболезненно лазером за пару минут.Как часто нужно проверяться, чтобы не пропустить бессимптомные болезни вроде глаукомы?Михаил Пожарицкий: После 40 лет - минимум раз в год. Полное обследование должно включать:Измерение внутриглазного давления (тонометрия);Осмотр глазного дна с расширенным зрачком для оценки сетчатки и зрительного нерва;Проверка полей зрения (периметрия) - важно для диагностики глаукомы. Оптическая когерентная томография (ОКТ) - золотой стандарт для детальной оценки сетчатки и нерва.Как я уже сказал, именно ОКТ дает мне понимание того, что происходит в глазу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки