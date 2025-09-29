Эксперт дала советы по подготовке кожи к перелету в самолете

Даже короткий перелет может повлиять на состояние кожи, и часто не в лучшую сторону. Но, если придерживаться простых правил, этот стресс можно минимизировать. Руководитель направления «Косметика» бренда SOKOLOV Мария Вериченко рассказала , как подготовить кожу к перелету, что делать на борту и как восстановиться после рейса, чтобы сохранить кожу увлажненной, здоровой и защищенной.«Кожа сильно реагирует на перелеты из-за уникальной среды салона самолета. Воздух в кабине характеризуется крайне низкой влажностью, которая обычно составляет всего 10–20%, что значительно ниже комфортных для кожи 40–60%. Такой сухой воздух вызывает быстрое испарение влаги из верхних слоев кожи, что приводит к ее обезвоживанию, ощущению стянутости и шелушениям», — объясняет эксперт.Ключом к минимизации вредных последствий является правильная подготовка кожи. Эксперт рекомендует начать специальный уход за 24 часа до рейса. Это может быть сеанс глубокого увлажнения с использованием питательной сыворотки и увлажняющего крема. По словам Вериченко, хороший эффект дает маска с гиалуроновой кислотой или алоэ вера.Она отметила, что важно также поддерживать гидратацию изнутри, употребляя достаточное количество воды и витамины C и E для укрепления защитных функций кожи. Перед вылетом следует очистить лицо мягким средством, затем нанести сыворотку с антиоксидантами (например, витамин C) и увлажняющий крем с легкой текстурой, содержащий гиалуроновую кислоту или глицерин. Обязательно не забудьте про солнцезащитный крем с SPF.«Наиболее эффективны будут тканевые увлажняющие маски с такими компонентами, как гиалуроновая кислота, алоэ вера или пантенол. Они быстро насыщают кожу влагой, не требуют смывания и очень удобны в использовании. Для дополнительной защиты можно выбрать маску с антиоксидантами. Делать маски лучше в середине или ближе к концу полета, но не перед самой посадкой, чтобы активные компоненты успели полностью впитаться», — рекомендует эксперт.Вериченко также предупредила, что не следует использовать тяжелые и жирные кремы, так как они могут забивать поры и вызывать дискомфорт. Эксперт советует избегать агрессивных очищающих средств с содержанием спирта. Кроме того, она рекомендовала не касаться лица немытыми руками, чтобы избежать воспалений.

