Ревматоидный артрит может начаться за несколько лет до появления симптомов

Революционное исследование, проведенное, в частности, учеными из Университета Колорадо Аншутц, показало, что ревматоидный артрит (РА) начинается не с первых симптомов, а постепенно, на несколько лет раньше.Результаты семилетнего исследования, опубликованные сегодня в журнале Science Translational Medicine, стали результатом сотрудничества Университета Колорадо Аншутц, Института Аллена, Калифорнийского университета в Сан-Диего и Исследовательского института Бенаройя. Исследование предлагает наиболее детальное на сегодняшний день представление о развитии РА, отображая изменения иммунитета у людей из группы риска задолго до появления боли в суставах.«Это исследование основано на многолетней работе по выявлению и отслеживанию людей с риском развития РА», — сказал один из ведущих авторов исследования профессор Кевин Дин из Университета Колорадо в Аншутце. «Применяя передовые технологии, мы смогли понять, как меняется иммунная система задолго до появления первых опухших суставов, которые являются признаком РА в стадии обострения».РА — хроническое аутоиммунное заболевание, вызывающее болезненное воспаление суставов и долгосрочные последствия. Это исследование показывает, что организм начинает вести невидимую внутреннюю борьбу задолго до появления характерного отёка суставов, вызванного воспалением. Представьте себе вулкан, нагнетающий давление под поверхностью, незаметно меняющий ландшафт, пока однажды не произойдёт извержение.Исследователи наблюдали за людьми с антителами к КЦП, известным биомаркером риска РА, и обнаружили ранее неизвестные биологические изменения, которые происходят до появления первых отёков суставов. Университет Аншутц сыграл ключевую роль в наборе людей с положительным результатом теста на КЦП, подверженных риску развития РА, сборе образцов и отслеживании изменений иммунитета с течением времени.Основные выводыСистемное воспаление: еще до появления симптомов и опухания суставов у лиц из группы риска наблюдалось воспаление по всему телу, подобное тому, что наблюдается при активном РА, но без воспаления суставов.Изменения в иммунных клетках:- В-клетки, которые обычно защищают организм, способствовали воспалению.- Т-хелперные клетки, особенно тот тип, который связан с вредными антителами, были сверхактивны и атаковали здоровые ткани.Клеточное перепрограммирование: даже «наивные» Т-клетки, которые еще не сталкивались с угрозами, показали изменения в активности генов, которые подготовили их к аутоиммунному поведению.Сигналы в крови, направленные на суставы: моноциты в кровотоке продуцировали воспалительные молекулы и напоминали клетки, обнаруженные в пораженных РА суставах, что позволяет предположить, что иммунная система уже готовилась атаковать суставную ткань.Эти результаты позволяют выявить новые ранние признаки, биомаркеры и иммунные сигнатуры, которые могут помочь медицинским работникам определить, у каких лиц из группы риска наиболее вероятно развитие РА. Раннее выявление заболевания позволит начать лечение до развития повреждения суставов, перейдя от реактивного лечения к проактивной профилактике.«Это даёт нам множество биологических мишеней для изучения в целях профилактики», — сказал Дин. «Это также помогает нам лучше прогнозировать, у кого именно разовьётся РА, поскольку не все, у кого есть маркеры риска, такие как анти-CCP, заболеют. Эти новые данные помогут ускорить исследования того, как начинается РА и как его остановить».В отдельном исследовании, опубликованном в прошлом месяце в журнале The Arthritis and Rheumatology Journal, исследователи CU Anschutz обнаружили, что гидроксихлорохин (HCQ), препарат, обычно используемый для лечения РА, не предотвращает заболевание у людей из группы высокого риска.В исследовании под названием «StopRA» в течение трёх лет наблюдалось 144 участника с повышенным уровнем антител к ЦЦП. У участников, принимавших гидроксихлорохин или плацебо, РА развивался примерно одинаково часто, и обе группы сообщали о схожих симптомах и побочных эффектах.«Это помогает нам исключить метод лечения, который, как надеялись многие врачи и исследователи, мог бы замедлить развитие РА и который, возможно, уже применялся», — сказал Дин, который также участвовал в руководстве этим исследованием. «Более того, результаты исследования StopRA, а также предстоящие механистические исследования, проведенные в рамках этого исследования, помогут нам разработать более эффективные стратегии профилактики».В совокупности эти исследования дополняют растущий массив работ исследователей CU Anschutz, направленных на понимание и, в конечном счете, остановку РА еще до его начала.«Мы продолжаем формировать сеть лиц из группы риска посредством таких исследований, как StopRA и проект Аллена. Объединение этих усилий поможет подтвердить результаты и приблизить эту область к тому моменту, когда мы сможем внедрить профилактику РА, а в конечном итоге и других аутоиммунных заболеваний, в повседневную медицинскую помощь», — сказал Дин.

