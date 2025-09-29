Перечислены ускоряющие старение продукты

Некоторые продукты ускоряют процесс старения организма, предупредила врач общей практики Айгуль Арсланова.Чтобы предотвратить быстрое старение, она посоветовала исключить из рациона сахар и сладости, а также содержащий множество вредных добавок фастфуд. Добавки в фастфуде повышают риск ожирения и приводят к воспалениям, что также ускоряет старение, уточнила врач.Она добавила, что старение ускоряет чрезмерное употребление алкоголя. Оно вызывает обезвоживание и нарушает обмен веществ, что негативно сказывается на коже и внутренних органах. Помимо этого, Арсланова подчеркнула, что преждевременное старение также провоцируют красное мясо и газированные напитки. Врач порекомендовала заменить эти продукты на свежие фрукты и овощи.

