The Guardian: организованность и отзывчивость помогают прожить дольше

Организованность, активность и отзывчивость могут увеличить продолжительность жизни, в то время как тревожность и раздражительность — наоборот, сократить. К такому выводу пришли ученые из Эдинбургского университета в результате анализа данных более 22 тысяч взрослых людей.Ученые сосредоточились не на классификации участников по типам личности, а на конкретных словах, которыми люди описывали себя сами.Выяснилось, что такие определения, как «активный» или «энергичный», гораздо точнее предсказывают продолжительность жизни, чем традиционные категории вроде экстраверсии. Самым ярким показателем долголетия оказалось слово «активный»: те, кто использовал его для описания себя, реже уходили из жизни в период наблюдения — риск смертности у них оказался ниже на 21%.Также с более высокой продолжительностью жизни были связаны такие черты характера, как организованность, трудолюбие и ответственность. В то же время слова с негативной окраской — например, «тревожный», «капризный» или «легко расстраивающийся» — чаще характеризовали тех, кто уходил из жизни раньше.Исследователи подчеркивают: такая корреляция не свидетельствует о «фатальной» предопределенности. Однако личностные особенности могут влиять на поведение, которое, в свою очередь, отражается на здоровье. Например, организованные люди чаще придерживаются здорового режима, а активные — ведут подвижный образ жизни и лучше справляются со стрессом.Ученые отмечают, что в перспективе такие индивидуальные особенности могут стать частью новых медицинских подходов. Личностные опросники смогут дополнять стандартные методы оценки здоровья и позволят выявлять людей, которым может потребоваться дополнительная поддержка для сохранения здоровья и профилактики хронических заболеваний.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки