Названа повышающая вероятность инфаркта и инсульта специя

Соль — специя, необходимая для обеспечения правильной работы организма, однако ее избыток в рационе грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредила врач-эндокринолог Армине Афонина.Врач объяснила, что, когда соли в рационе становится чрезмерно много, в организме начинает задерживаться жидкость. Из-за этого увеличивается объем циркулирующей крови и возрастает нагрузка на сердце и сосуды. В результате сердечная мышца быстро изнашивается, повышается вероятность развития артериальной гипертонии, инсульта и инфаркта, предупредила Афонина.По ее словам, переизбыток соли негативно сказывается и на здоровье почек. Систематическое злоупотребление этой специей может спровоцировать образование камней в мочевыводящих путях и увеличить риск остеопороза вследствие нарушения фосфорно-кальциевого обмена.Наконец, как отметила врач, любовь к соленой пище может стать причиной головных болей, учащенного мочеиспускания, трудностей с концентрацией внимания и ожирения.

