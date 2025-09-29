Названа повышающая вероятность инфаркта и инсульта специя
Врач объяснила, что, когда соли в рационе становится чрезмерно много, в организме начинает задерживаться жидкость. Из-за этого увеличивается объем циркулирующей крови и возрастает нагрузка на сердце и сосуды. В результате сердечная мышца быстро изнашивается, повышается вероятность развития артериальной гипертонии, инсульта и инфаркта, предупредила Афонина.
По ее словам, переизбыток соли негативно сказывается и на здоровье почек. Систематическое злоупотребление этой специей может спровоцировать образование камней в мочевыводящих путях и увеличить риск остеопороза вследствие нарушения фосфорно-кальциевого обмена.
Наконец, как отметила врач, любовь к соленой пище может стать причиной головных болей, учащенного мочеиспускания, трудностей с концентрацией внимания и ожирения.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий