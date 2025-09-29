Кардиолог назвал способы распознавания и борьбы с ишемической болезнью сердца

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) может проявляться не только болями за грудиной, но и другими симптомами, такими как одышка, слабость, повышенная утомляемость, тошнота, нарушения сердечного ритма и боль в спине, челюсти или левой руке. О том, как распознать ИБС, рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.По его словам, данная болезнь часто возникает при физической нагрузке или эмоциональном стрессе и проходит в покое или после приема нитроглицерина. Точные диагнозы ставятся с помощью электрокардиограммы, нагрузочных тестов и коронарографии.«Отличить ишемию от других сердечно-сосудистых заболеваний или несердечных причин помогают характер боли — она часто возникает при физической нагрузке или эмоциональном стрессе и проходит в покое или после приема нитроглицерина, — а также инструментальные исследования: электрокардиограмма, нагрузочные тесты и коронарография дают точное подтверждение», — сказал врач.По его словам, современные методы лечения ИБС включают чрескожные коронарные вмешательства, такие как стентирование и баллонная ангиопластика, а в тяжелых случаях — аортокоронарное шунтирование. Однако хирургическое вмешательство не избавляет от необходимости медикаментозной терапии и изменения образа жизни. Лечение ИБС требует комплексного подхода, включая диету, контроль веса и артериального давления, а также регулярную физическую активность.Кроме того, добавил Кокин, отказ от курения и управление стрессом играют ключевую роль в снижении нагрузки на сердце и предотвращении новых эпизодов ишемии. Врач подчеркнул, что любые повторяющиеся боли за грудиной должны стать поводом для немедленного обращения к врачу, а правильная терапия и здоровый образ жизни позволяют контролировать болезнь и улучшать качество жизни пациентов с ИБС.

