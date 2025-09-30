Врач назвала популярные среди подростков болезни сердца

Сердечно-сосудистые заболевания могут проявляться в любом возрасте, даже в подростковом. Наиболее часто речь идет о врожденных пороках сердца — структурных дефектах органа, которые закладываются еще в утробе матери, но иногда долгое время остаются незамеченными. Об этом рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичева.«Нередко у подростков встречаются и аритмии. Они могут быть наследственными или связаны с изменениями в структуре сердца, но зачастую формируются и под влиянием внешних факторов — стресса, приема психоактивных веществ, неправильного образа жизни. При ранней диагностике такие нарушения удается полностью скорректировать», — пояснила специалист.К серьезным заболеваниям, которые встречаются у подростков, относится и инфекционный эндокардит — воспаление внутренней оболочки сердца и клапанов, чаще всего вызванное бактериальной инфекцией, например стрептококками или стафилококками.«Именно поэтому очень важно своевременно лечить болезни горла и при необходимости проводить курс антибиотикотерапии», — подчеркнула Фомичева.Отдельное внимание врач обратила на вирусный миокардит — воспаление сердечной мышцы, которое может развиться после перенесенной вирусной инфекции, включая грипп, ОРВИ или коронавирус. Если его не лечить, возрастает риск формирования хронической сердечной недостаточности.«Еще одно распространенное состояние у подростков — артериальная гипертензия. Но в юном возрасте она чаще всего является вторичной патологией, поэтому ключевая задача — выявить ее причину», — добавила кардиолог.Фомичева подчеркнула, что тревожными сигналами, требующими немедленной консультации врача, являются боли в груди, одышка, учащенный ритм сердца, обмороки или повышенная утомляемость.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки