Врач назвала допустимую норму потребления кофе для здоровья

Часто люди склонны приписывать кофе те или иные свойства, однако для того, чтобы кофе не вредил организму человека, нужно знать меру в его потреблении. Об этом рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Мария Толстова.По мнению врача, если потреблять менее 400 мг кофеина в сутки (3–4 чашки кофе в день), то он будет полезен для человека. Его же чрезмерное потребление может привести к усугублению имеющихся заболеваний сердечно-сосудистой или пищеварительной системы, учащенному сердцебиению и повышению артериального давления. Не рекомендуется пить кофе во время восстановления после инфаркта или инсульта.Однако при должном количестве потребления кофеина можно заметить улучшение в работе мозга, концентрации внимания. Чувствуется прилив сил и работоспособности. Кофе также способен снизить риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также диабета второго типа.«Умеренное употребление кофе снижает риск сердечно-сосудистой недостаточности, а также ишемической болезни сердца и приступов мерцательной аритмии», — пояснила эксперт.

