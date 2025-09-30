Врач назвала допустимую норму потребления кофе для здоровья
По мнению врача, если потреблять менее 400 мг кофеина в сутки (3–4 чашки кофе в день), то он будет полезен для человека. Его же чрезмерное потребление может привести к усугублению имеющихся заболеваний сердечно-сосудистой или пищеварительной системы, учащенному сердцебиению и повышению артериального давления. Не рекомендуется пить кофе во время восстановления после инфаркта или инсульта.
Однако при должном количестве потребления кофеина можно заметить улучшение в работе мозга, концентрации внимания. Чувствуется прилив сил и работоспособности. Кофе также способен снизить риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также диабета второго типа.
«Умеренное употребление кофе снижает риск сердечно-сосудистой недостаточности, а также ишемической болезни сердца и приступов мерцательной аритмии», — пояснила эксперт.
Иллюстрация к статье:
