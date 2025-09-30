Наш мозг «поворачивается», чтобы сосредоточиться на звуках с разных направлений
В исследовании использовалась мобильная электроэнцефалография (ЭЭГ) для регистрации электрической активности мозга во время движения добровольцев. До недавнего времени ЭЭГ можно было проводить только сидя, с помощью электродов, закрепленных на голове, подключенных к компьютеру. Однако в последние годы разработка более компактных, легких и, что особенно важно, беспроводных ЭЭГ-систем позволила измерять активность мозга в движении и начать связывать поведение с его функциями.
Подобные исследования показывают, что движение оказывает важное влияние на работу мозга. «Активное исследование обостряет восприятие, способствует пространственному картированию и объединяет мультисенсорные сигналы в целостное ощущение пространства», — говорит Марен Шмидт-Кассоу из Университета Гёте во Франкфурте, Германия, которая не принимала участия в данном исследовании. «Познание глубоко основано на действии».
Исследования, проведённые в лаборатории Барбары Гендель в Вюрцбургском университете в Германии, ранее показали, что ходьба влияет на обработку зрительной информации, поэтому мы с большей вероятностью замечаем объекты периферийным зрением, которое обычно подавляется, когда мы неподвижны. Теперь её команда показала, что нечто подобное верно и для звука, и мозг постоянно корректирует направление, к которому он должен прислушиваться сильнее всего.
В ходе экспериментов 35 добровольцев были оснащены мобильными ЭЭГ-датчиками и датчиками движения. Им было предложено пройти по траектории в форме восьмёрки, слушая непрерывный поток звука, воспроизводимый через внутриканальные наушники.
По сравнению с тем, когда добровольцы стояли или шли на месте, ЭЭГ показала значительное усиление обработки звука в мозге, когда добровольцы отправлялись в путь. Когда они поворачивали, мозг адаптировался ещё больше, отдавая приоритет звукам, исходящим с этого направления. По мере продвижения по тропе внутренний фокус внимания мозга смещался с каждым поворотом, как будто они перемещались с одной стереоколонки на другую или физически поворачивали ухо в сторону источника звука.
Участник группы Лиюй Цао из Чжэцзянского университета в Ханчжоу, Китай, предполагает, что эта внутренняя форма поворота ушей может быть эволюционной адаптацией к безопасности. «Это может способствовать более быстрой реакции и более безопасной навигации в динамичной среде», — говорит он.
Это исследование может помочь улучшить конструкцию навигационных устройств для людей с нарушениями зрения и усовершенствовать слуховые аппараты, которые будут фильтровать фоновый шум в зависимости от направления движения, говорит Гендель.
Это также может помочь нам понять, почему занятия на свежем воздухе, по всей видимости, приносят больше пользы для здоровья мозга и когнитивных функций, чем занятия на беговых дорожках или велотренажерах. «Движение — это не только мышцы», — говорит Гендель. «Ваш мозг меняет то, как вы двигаетесь, а то, как вы двигаетесь, меняет то, как он функционирует. Речь идёт об использовании этого взаимодействия, поскольку оно эволюционно развилось для наиболее эффективной работы».
