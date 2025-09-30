Foods: манго может улучшить показатели глюкозы в крови у людей с преддиабетом

В новом исследовании, опубликованном в журнале Foods, ежедневное употребление манго (Mangifera indica) в течение 24 недель улучшило как краткосрочный, так и долгосрочный контроль уровня глюкозы в крови, снизило инсулинорезистентность, повысило чувствительность к инсулину и способствовало благоприятным изменениям состава тела у людей с преддиабетом — состоянием, которое без своевременного лечения может прогрессировать до диабета 2 типа, болезней сердца и инсульта.Результаты показывают, что включение свежего манго в рацион может предложить практичную, основанную на питании стратегию для поддержки гликемического контроля и улучшения состава тела у людей с высоким риском развития диабета 2 типа.По данным CDC, в настоящее время в США более 130 миллионов взрослых страдают диабетом или преддиабетом, в том числе около 98 миллионов человек имеют преддиабет. Прогнозы показывают, что к 2030 году почти 40% взрослых в США будут страдать от преддиабета.Раннее выявление и профилактика на преддиабетической стадии имеют решающее значение, поскольку многие люди не знают о своем состоянии, пока не возникнут симптомы или осложнения.Питание играет важную роль в контроле гликемии, а здоровое питание способствует как улучшению контроля уровня глюкозы в крови, так и общему здоровью в долгосрочной перспективе.В рамках Программы профилактики диабета коррекция образа жизни снизила заболеваемость диабетом 2 типа на 58%, тогда как метформин снизил её на 31% по сравнению с плацебо. Таким образом, выявление доступных и естественных стратегий снижения этих факторов риска может иметь ключевое значение для отсрочки развития диабета и снижения связанных с ним осложнений.Диетические вмешательства, богатые фруктами, овощами и биологически активными соединениями, продемонстрировали положительное влияние на гликемический контроль и метаболическое здоровье.Манго — тропический фрукт, содержащий несколько биологически активных соединений, включая каротиноиды, аскорбиновую кислоту, пищевые волокна, фенольные соединения, галловую кислоту и кверцетин, которые могут способствовать его потенциальной пользе для здоровья.«Важно не только содержание сахара, но и общий контекст питания», — говорит Раеде Басири из Университета Джорджа Мейсона. «Наше исследование является первым долгосрочным клиническим испытанием, демонстрирующим как метаболические, так и композиционные преимущества манго у людей с преддиабетом».«Проще говоря, дело не только в сахаре, но и в самом продукте. Сахара, содержащиеся в манго и других фруктах, дополняются клетчаткой, другими витаминами и питательными веществами, которые приносят дополнительную пользу здоровью», - говорит Басири.Продукты питания с добавлением сахара, такие как сухие завтраки и даже варианты закусок с низким содержанием сахара, могут не обладать той же питательной ценностью и даже могут повышать риск развития диабета.«Цель — побудить людей включать цельные фрукты, такие как манго, в рацион здорового питания и практические диетические стратегии для профилактики диабета. Людям с высоким риском развития диабета следует обращать внимание не только на содержание сахара в продуктах питания, но и на то, как сахар поступает в организм», - говорят авторы исследования.Басири с коллегами разделили участников исследования на две группы: одна группа ежедневно получала свежее манго, а другая группа каждый день получала батончик мюсли с низким содержанием сахара.В течение шести месяцев исследователи измеряли уровень глюкозы в крови участников, реакцию организма на инсулин и процент жира в организме.Результаты показали, что манго с высоким содержанием сахара (32 грамма сахара) оказалось полезнее, чем батончик мюсли с низким содержанием сахара (11 граммов сахара).У группы, которая ежедневно употребляла манго, улучшился контроль уровня глюкозы в крови, повысилась чувствительность к инсулину и снизилось содержание жира в организме.«Наши результаты подтверждают и расширяют новые данные о пользе ежедневного употребления свежего манго для метаболизма у людей с преддиабетом», — заявили ученые.У участников, которые потребляли одно среднее манго ежедневно в течение 24 недель, наблюдался более низкий уровень глюкозы в крови натощак по сравнению с контрольной группой.В будущие исследования следует включить объективные диетические биомаркеры (например, каротиноиды плазмы, полифенолы мочи) для повышения их точности и достоверности.Кроме того, они должны включить более разнообразные популяции и оценить механизмы, лежащие в основе наблюдаемых эффектов, такие как роль биологически активных соединений манго в модуляции сигналов инсулина и воспаления.Более длительные периоды наблюдения и сравнения с другими фруктами или диетическими стратегиями также могут помочь выяснить уникальные преимущества манго для здоровья обмена веществ.Наконец, будущие исследования должны изучить более широкие преимущества для здоровья от употребления манго, выходящие за рамки контроля гликемии и состава тела, включая потенциальное воздействие на метаболические пути и изменения экспрессии генов, учитывая, что люди могут по-разному реагировать на одни и те же продукты.

