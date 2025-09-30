Раскрыты три незаметно разрушающие здоровье ночные привычки

Стоматолог Марк Бурхенн раскрыл три на первый взгляд безобидные привычки, которые могут незаметно привести к проблемам со здоровьем.Одной из главных разрушающих здоровье ночных привычек врач считает храп. По его словам, регулярный храп может быть симптомом апноэ во сне, из-за которого в течение ночи дыхание неоднократно останавливается. Это расстройство, если его не лечить, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, провоцирует дневную усталость и снижение когнитивных способностей.Также навредить здоровью может дыхание ртом во сне, продолжил Бурхенн. Эта привычка не только вызывает ускоренное развитие кариеса и неприятный запах изо рта, но и может привести к гипоксии мозга из-за нехватки кислорода.Наконец, врач назвал опасным скрежет зубами во сне, так как он может указывать на проблемы с дыхательными путями. «Это не просто стресс. Таким образом ваши дыхательные пути пытаются оставаться открытыми. Перестаньте изнашивать зубную эмаль и начните устранять первопричину: наладьте сон и решите проблемы с дыханием», — призвал специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки