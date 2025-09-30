Раскрыта главная опасность ожирения

Согласно прогнозу Министерства здравоохранения России, через пять лет каждый второй взрослый россиянин может иметь избыточный вес, что сопряжено с рядом рисков для здоровья, предупредила эндокринолог Зухра Павлова. Главную опасность ожирения она раскрыла в своем Telegram-канале.Павлова подчеркнула, что, если не считать лишний вес проблемой, у человека снизится мотивация к борьбе с ним и его профилактике. При этом ожирение тесно связано с ментальными заболеваниями: депрессия провоцирует переедание и снижение физической активности, из-за чего появляется лишний вес, который лишь усугубляет психологическое состояние.Другие опасности ожирения заключаются в том, что оно ускоряет старение организма и резко повышает риск развития таких заболеваний, как рак, сахарный диабет второго типа и различные патологии сердечно-сосудистой системы.

