Раскрыта главная опасность ожирения
Павлова подчеркнула, что, если не считать лишний вес проблемой, у человека снизится мотивация к борьбе с ним и его профилактике. При этом ожирение тесно связано с ментальными заболеваниями: депрессия провоцирует переедание и снижение физической активности, из-за чего появляется лишний вес, который лишь усугубляет психологическое состояние.
Другие опасности ожирения заключаются в том, что оно ускоряет старение организма и резко повышает риск развития таких заболеваний, как рак, сахарный диабет второго типа и различные патологии сердечно-сосудистой системы.
