Какие болезни может спровоцировать неправильный уход за зубами и ротовой полостью?

А вы знали, что самый обычный кариес может стать причиной не только пульпита, но и гайморита? О том, как состояние зубов влияет на здоровье всего организма, рассказала стоматолог Юлия Беговаткина.Пульпит, периодонтит, АИТ, отиты и синуситы, а еще заболевания щитовидной железы — весь этот «букет» может появиться в вашей жизни по одной причине: если вы неправильно ухаживаете за зубами и полостью рта.«Обычный кариес может вызвать пульпит, периодонтит, а после и гайморит. Поэтому постоянные заболевания ЛОР-органов могут быть следствием заболевания зубов», — отмечает эксперт.Что же делать, чтобы предотвратить эти неприятные, нежелательные последствия? Первым делом, учимся правильно чистить зубы.Ухаживать за зубами нужно, как минимум, два раза в день — утром и вечером. Выбирая зубную щетку, отдавайте предпочтение мягкой — она лучше справится с удалением «мусора» с поверхности зубов.Важно не только правильно выбрать щетку, но и уметь ею пользоваться. Движения должны быть не просто по траектории «вверх-вниз», а как бы выметающими. Представьте, что вы не просто чистите зубы, а делаете генеральную уборку в ротовой полости. Наводим порядки не только там, где видно, но и с тыльной стороны зубов тоже!Обязательно хорошо вычищаем жевательные поверхности, для этого используем горизонтальные движения.По возможности, всегда после еду используйте ирригатор — крайне эффективная и полезная вещь.Если вы правша, чистите зубы левой рукой, если левша — то правой. Вашим зубам все равно, а вот мозгу такая «разминка» очень понравится и пойдет на пользу.

