Гликемический индекс: что это такое и нужно ли на него ориентироваться?

Нутрициолог Евгения Новикова рассказала, как разбираться в гликемическом индексе продуктов и нужно ли вообще ориентироваться на этот показатель.В последнее время термин «гликемический индекс» постоянно на слуху у тех, кто интересуется здоровым образом жизни и правильным питанием. Что же это такое?«Гликемический индекс — это показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови. За эталон принято изменение уровня сахара в крови в течение двух часов после употребления глюкозы. Гликемический индекс глюкозы принят за 100», — объясняет эксперт.Углеводы, которые имеют низкий гликемический индекс, перевариваются организмом не так быстро, соответственно, они и всасываются медленнее. Следуя логике, можем догадаться, что продукты с низким ГИ не вызывают резкого повышения сахара в крови и инсулина.Особенно актуально это для женщин, ведь для женского организма резкие скачки сахара чреваты ускорением процессов старения, а инсулиновые качели серьезно влияют на гормональный фон.Важно учитывать и еще один момент: глюкоза, которую организм не преобразовал в энергию и не израсходовал по назначению, будет трансформирована в жир. Привет, лишний вес!Почему желающим похудеть стоит ориентировать на гликемический индекс продуктов? Потому что продукты с низким ГИ гарантируют равномерное пополнение и потребление организмов энергетических резервов, без резких скачков.Эксперт предупреждает: многие условно полезные продукты имеют очень высокий, буквально зашкаливающий гликемический индекс. Приведем несколько примеров: финики — 146, сухие завтраки (хлопья кукурузы) — 132, варёный рис (белый) — 112, пиво — 110, арбуз — 103, белый хлеб — 100!

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки