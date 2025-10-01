Россиян призвали бороться с осенней депрессией сексом
Калантар отметила, что в межсезонье депрессию во много провоцируют короткий световой день и плохая погода. Она объяснила, что недостаток солнечного света вызывает снижение синтеза гормонов радости, из-за чего снижается концентрация внимания и появляется сильная раздражительность.
Однако эти гормоны вырабатываются во время секса. По словам специалистки, регулярная интимная жизнь поможет снизить уровень стресса и тревожности, а также улучшить самочувствие. Кроме того, сексуальная активность нормализует циркадные ритмы и улучшает качество сна.
«Таким образом, секс — естественный и эффективный способ поддержать свое психоэмоциональное состояние зимой, помочь организму адаптироваться к недостатку света и снизить проявление депрессивного сезонного состояния», — подытожила Калантар.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий