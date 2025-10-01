Ортодонт Кадыров: исправление прикуса у взрослого предотвратит стираемость зубов

Исправление прикуса у взрослого может предотвратить стираемость зубов. Об этом рассказал врач-стоматолог и ортодонт Фарит Кадыров.«Неправильный прикус вызывает чрезмерную нагрузку на отдельные зубы, что приводит к их стираемости, образованию клиновидных дефектов и даже подвижности», — заявил эксперт.Кадыров отметил, что патологии прикуса часто являются причиной головных и лицевых болей, щелчков в суставе и мышечного напряжения.Он также обратил внимание, что перед установкой коронок или имплантов необходимо сначала создать правильное положение и пространство для них, что можно сделать при помощи исправления прикуса.Врач заявил, что решить эту проблему можно с помощью брекетов: металлических, керамических или сапфировых. Кадыров отметил, что они помогут исправить практически любую сложную патологию прикуса.Стоматолог также рекомендовал элайнеры — прозрачные съемные каппы, изготовленные по индивидуальным 3D-моделям. Они практически невидимы на зубах. Кадыров рассказал, что их легко снять для приема пищи и чистки зубов, что упрощает уход.По его словам, срок ортодонтического лечения у взрослых в среднем составляет 1,5–2 года. Кадыров пояснил, что на него влияют несколько ключевых факторов. Так, например, незначительная скученность исправляется быстрее, чем перекрестный прикус или серьезная аномалия положения челюстей.На срок лечения также влияет выбранный метод. Врач объяснил, что брекеты в некоторых случаях могут работать немного быстрее элайнеров при сложных перемещениях.Кадыров также подчеркнул важность дисциплины.«Ношение элайнеров не менее 22 часов в сутки, своевременная замена капп, регулярное посещение ортодонта и соблюдение гигиены — критически важны для соблюдения плановых сроков», — заявил он.До этого были названы самые распространенные ошибки взрослых при уходе за зубами.

