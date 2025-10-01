Женщинам посоветовали самую полезную позу для сна

Сосудистый хирург Рема Малик объяснила, почему женщины, особенно планирующие беременность, должны спать на левом боку.

Врач посоветовала женщинам спать ночью на левом боку, потому что в таком положении улучшается циркуляция крови, что снижает риск проблем с венами и тромбоза. В таком положении, по ее словам, можно существенно улучшить кровоток, особенно во время беременности.

Малик объяснила, что во время беременности объем циркулирующей в организме женщины крови может увеличиваться на 50 процентов, что оказывает огромное давление на клапаны вен в ногах. Из-за этого могут развиться варикозное расширение вен, ощущение постоянной тяжести в конечностях, отеки и даже тромбоза глубоких вен.

«Привыкайте спать на левом боку до того, как забеременеете. Нижняя полая вена расположена с правой стороны, поэтому при сне на левом боку уменьшается ее сдавление маткой, особенно во втором и третьем триместрах», — рассказала хирург. Сон на левом боку, по ее словам, позволяет эффективно снизить нагрузку на внутримышечное давление, что способствует нормализации кровообращения и уменьшает нагрузку на вены.

