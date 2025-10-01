Врач рассказала о влиянии аллергии на пылевых клещей на здоровье

Заложенность носа дома, чихание и зуд могут быть признаками аллергии на пылевых клещей, живущих в подушках и матрасе. О том, как с этим бороться, рассказала аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.Она уточнила, что пылевые клещи — микроскопические членистоногие размером 0,1–0,5 мм, которые обитают в домах и питаются отмершими частичками кожи человека и животных. Эти микроорганизмы сами по себе безвредны для человека, но их экскременты содержат сильные аллергены.«Главный «виновник» аллергических реакций — это экскременты пылевых клещей, содержащие сильные аллергены Der p1 и Der f1. При вдыхании этих аллергенов иммунная система человека реагирует, вырабатывая иммуноглобулин Е (IgE). Это запускает цепь событий, приводящих к различным симптомам. У разных людей проявления могут значительно различаться по интенсивности и характеру», — пояснила специалист.Парецкая сообщила, что симптомы аллергии на пылевых клещей могут проявляться особенно ярко после сна, когда чаще всего возникают аллергический ринит, стекание слизи по задней стенке глотки и аллергический конъюнктивит с зудом и покраснением глаз. В тяжелых случаях аллергия может вызвать приступы удушья и кашель, а у детей — зудящую сыпь.Аллерголог отметила, что постоянное воздействие аллергенов может снижать иммунитет и вызывать хроническую усталость. Симптомы могут сохраняться в течение всего года, их интенсивность изменяется в зависимости от температуры и влажности. Утренние обострения или ухудшение состояния после сна говорят о высокой концентрации аллергенов в постели, особенно если после уборки пыль и клещи поднимаются в воздух.Для защиты от пылевых клещей Парецкая посоветовала стирать постельное белье не реже одного раза в неделю в горячей воде (не ниже 60 градусов). Это эффективно уничтожает клещей и их продукты жизнедеятельности. Также стоит оставлять постель открытой на несколько часов после пробуждения, чтобы избежать создания влажной среды, идеальной для размножения клещей. Помимо этого, важно регулярно проводить как влажную, так и сухую уборку с использованием пылесоса с НЕРА-фильтром и проветривать помещения.

