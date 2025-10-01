Врач предупредил о скрытой опасности остеопороза

Остеопороз, часто называемый «болезнью молчаливых переломов», развивается незаметно, без ярких симптомов, и может долго оставаться невыявленным. Кости теряют прочность, и в один момент, например при падении с небольшой высоты или поднятии тяжелой сумки, происходит перелом, казавшийся бы невозможным. Об этомзаявил кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед ФГБУ «НМИЦ ТО им. Приорова» Анатолий Мурсалов.«Особенно уязвимы к этому заболеванию женщины после наступления менопаузы, когда резкое падение уровня эстрогенов запускает ускоренную потерю костной массы. Но мужчины тоже не застрахованы, у них остеопороз обычно проявляется позже, чаще после 65 лет, особенно если снижен уровень тестостерона», — сказал специалист.Мурсалов добавил, что в группе риска — люди худощавого телосложения, пациенты с хроническими заболеваниями ЖКТ, щитовидной железы, ревматоидным артритом, а также те, кто длительно принимает лекарства, такие как глюкокортикоиды. Проблему усугубляют курение, злоупотребление алкоголем и малоподвижный образ жизни. Кроме того, если у родителей были переломы шейки бедра или позвоночника, вероятность остеопороза у детей значительно возрастает.Врач обратил внимание на то, что самым коварным в остеопорозе является его бесшумное развитие. Человек может долгое время чувствовать себя здоровым, хотя кости уже теряют свою прочность. Однако есть тревожные симптомы, на которые стоит обратить внимание: постепенное снижение роста, хронические боли в спине без видимой причины, появление сутулости или «горбика», а также переломы при минимальной нагрузке.«Золотым стандартом диагностики сегодня считается денситометрия DXA, которая позволяет измерить минеральную плотность костной ткани и выявить остеопороз задолго до того, как произойдет перелом. Однако у этого метода есть ограничение: он фиксирует лишь сам факт снижения плотности, но не объясняет, почему это произошло. Поэтому денситометрию всегда нужно дополнять дообследованием, которое включает рентгенографию для выявления уже случившихся переломов или деформаций позвонков, лабораторные тесты на маркеры костного обмена, анализы на уровень кальция, витамина D и гормонов, а в сложных случаях компьютерную томографию с низкой дозой облучения», — подчеркнул эксперт.Основные методы профилактики и лечения остаются неизменными: достаточное потребление кальция и витамина D, физическая активность, отказ от курения и алкоголя. Однако сегодня также применяются новые препараты, такие как терипаратид и абалопаратид, которые стимулируют рост новой костной ткани, а ромосозумаб совмещает два действия — усиление костеобразования и замедление резорбции. Внедряются и новые технологии, например портативные ультразвуковые аппараты и искусственный интеллект, которые способны выявлять признаки остеопороза на рентгеновских снимках еще до появления явных симптомов.

