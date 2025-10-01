Раскрыты два малозаметных симптома проблем с сердцем
По его словам, на заболевания сердца могут указывать повышенная утомляемость и затрудненное дыхание. Однако большинство людей ошибочно считают эти симптомы нормальным проявлением возрастных изменений.
Другими настораживающими признаками, которые часто оставляют без внимания, Покатилов назвал одышку при физической нагрузке, учащенное сердцебиение, головокружения, отечность нижних конечностей. Кроме того, о заболеваниях сердца может говорить боль в грудной клетке разной степени интенсивности и продолжительности, нередко распространяющийся на область шеи, руки или нижней челюсти.
Иллюстрация к статье:
