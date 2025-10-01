Диетолог предупредил об опасности нового тренда в питании

Новый популярный в социальных сетях связанный с питанием тренд, согласно которому нужно есть как можно больше клетчатки, может быть опасен для некоторых людей, предупредил диетолог, доктор биохимических наук Макс Гоуленд.Специалист рассказал, что рекомендованная норма клетчатки в день составляет примерно 30 граммов для взрослых, а цель нового тренда — увеличить ее количество до 40-50 граммов. Однако, как заверил диетолог, ее избыток в рационе может принести здоровью больше вреда, чем пользы.Главная опасность заключается в том, что чрезмерное потребление клетчатки грозит вздутием, спазмами и болью в животе, а также повышенным газообразованием.«Диета с высоким содержанием пищевых волокон в сочетании с низким потреблением воды может привести к твердому стулу и запору», — добавил ученый.К другим неприятным последствиям он отнес раздражение кишечника, перегрузку пищеварительной системы и снижение усвояемости таких важных минералов, как кальций, железо, магний и цинк. Особенно опасна такая диета для людей с заболеваниями ЖКТ, болезнью Крона или синдромом раздраженного кишечника, потому что такая система питания может спровоцировать обострение этих недугов, заверил Гоуленд.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки