Диетолог предупредил об опасности нового тренда в питании
Специалист рассказал, что рекомендованная норма клетчатки в день составляет примерно 30 граммов для взрослых, а цель нового тренда — увеличить ее количество до 40-50 граммов. Однако, как заверил диетолог, ее избыток в рационе может принести здоровью больше вреда, чем пользы.
Главная опасность заключается в том, что чрезмерное потребление клетчатки грозит вздутием, спазмами и болью в животе, а также повышенным газообразованием.
«Диета с высоким содержанием пищевых волокон в сочетании с низким потреблением воды может привести к твердому стулу и запору», — добавил ученый.
К другим неприятным последствиям он отнес раздражение кишечника, перегрузку пищеварительной системы и снижение усвояемости таких важных минералов, как кальций, железо, магний и цинк. Особенно опасна такая диета для людей с заболеваниями ЖКТ, болезнью Крона или синдромом раздраженного кишечника, потому что такая система питания может спровоцировать обострение этих недугов, заверил Гоуленд.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий