Возможны серьезные болезни: шесть изменений с мочой, которые нельзя игнорировать

Изменения в обычном состоянии мочи могут свидетельствовать о болезнях, порой очень серьезных.Здоровый человек должен мочиться около восьми раз в день, не испытывая никакого дискомфорта или ощущения, что мочевой пузырь опорожнен не полностью. Моча – если нет серьезных проблем со здоровьем – это всегда достаточно прозрачная жидкость, не имеющая выраженного неприятного запаха (за исключением случаев, когда у пищу употребляются некоторые продукты).Если в состоянии мочи происходят изменения, их не следует игнорировать: некоторые из подобных изменений являются очень серьезны поводом записаться на прием к врачу, напомнил в разговоре с «МедикФорум» уролог Вадим Башкатов. Он рассказал, какие признаки указывают на возможные серьезне болезни.Моча темно-желтая. Чаще всего это указывает на недостаточное потребление воды. Однако, если состояние не меняется, оно может быть признаком проблем с почками – из предосторожности лучше обратиться к врачу.Мочеиспускание болезненное. Объяснять его могут разные причин, но часто пусковыми механизмом дискомфорта становится инфекция мочевого пузыря. Шутить с этим нельзя, необходимо посетить врача и пройти назначенный курс лечения.Моча мутная или даже хлопьевидная. Еще одно изменение, которое нельзя игнорировать. Оно может говорить об инфекции, или же быть признаком ЗППП , например гонореи.Моча приобретает резкий запах. Если вы не ели ничего, что приводит к изменению запаха мочи, то это может быть признаком инфекции мочевыводящих путей.Моча пахнет сладко. Такое изменение может объясняться развитием диабета.Кровь в моче. Красные или коричневатые прожилки в моче – возможный признак серьезного воспаления: это может указывать как на инфекцию мочевого пузыря, так и на инфекцию почек. В некоторых случаях - на рак.

