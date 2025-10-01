Терапевт назвал адаптивность продлевающим жизнь фактором

В условиях урбанизации организм должен приспосабливаться к стрессу и обрабатывать большой объём информации.Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии им. Н. И. Пирогова Минздрава России Андрей Кондрахин.«Управление стрессом — одна из форм существования. Можно в принципе уехать, допустим, куда-нибудь в свободные края, где стресса нет, и жить в своё удовольствие. Но урбанизация, с одной стороны, гнетущая, потому что объём информации, движение. А с другой, она не даёт нам быть в зоне комфорта. А мы потому и стремимся в эту зону комфорта, почему стресс возникает, потому что организм постоянно должен адаптироваться. Пока он адаптируется, он живёт, потому что подстраивается под новые изменения, которые, как Ницше сказал: "Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее". Выживает тот, кто более адаптивен».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки