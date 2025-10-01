Жирная рыба помогает снизить уровень «плохого» холестерина — какая лучше?

Рыба содержит несколько питательных веществ, которые играют роль в снижении уровня «плохого» холестерина. Но какая рыба имеет наибольшую пользу?Жирная рыба, возможно, самая полезная морская еда. Хотя вопрос о том, насколько они вкусны, является спорным, существует научный консенсус в отношении того, что содержащиеся в них питательные вещества, такие как ниацин (витамин B3) и омега-3, полезны для здоровья. Например, было показано, что ниацин повышает уровень здорового холестерина и снижает уровень «плохого» холестерина ЛПНП ."Лосось часто считается одной из самых питательных рыб, особенно для людей, которые пытаются снизить уровень холестерина. В 100 г приготовленного на пару стейка из лосося содержится примерно 10,8 мг ниацина. Мужчинам требуется примерно 16,5 мг в день, а женщинам — 13,2 мг", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Лосось содержит большое количество омега-3, хотя свежий лосось считается более полезным, чем консервированный. Но есть несколько видов рыбы, которую вы можете есть, чтобы получать эти питательные вещества и получать от них огромную пользу."Я рекомендую не менее двух порций рыбы в неделю как часть здоровой сбалансированной диеты. Ваше потребление рыбы должно включать одну жирную рыбу, такую как лосось, тунец, скумбрия и сельдь. Хотя они содержат меньше ниацина, чем лосось, тунец все же содержит значительное количество питательных веществ", - поясняет диетолог.Помимо снижения уровня холестерина, питательные вещества в рыбе также могут «значительно» снизить уровень вещества, называемого триглицеридами, в крови, которое может вызвать серьезные осложнения для здоровья.Как и «плохой» холестерин, триглицериды крови (разновидность жира) могут способствовать затвердению артерий, накапливаясь на стенках кровеносных сосудов, что известно как атеросклероз, что может увеличить риск инсульта и сердечного приступа.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки