Названо максимально допустимое количество кофе в день

Кофе полезен для здоровья, при условии что человек не злоупотребляет им, считает терапевт Мария Толстова.«Умеренное употребление кофе снижает риск сердечно-сосудистой недостаточности, а также ишемической болезни сердца и приступов мерцательной аритмии», — объяснила доктор. По ее словам, без вреда для здоровья человек может выпивать до трех-четырех чашек зернового кофе в день.Если пить больше кофе, это может привести к повышению артериального давления и учащенному сердцебиению, предупредила Толстова. У людей с гипертонией и аритмией могут усугубиться имеющиеся заболевания сердечно-сосудистой системы, если они будут злоупотреблять кофе. В период восстановления после инфаркта или инсульта кофе категорически противопоказан, добавила врач.Она рекомендовала не пить кофе вместо еды или в качестве перекуса, поскольку эта привычка может вызвать изжогу или тошноту и спровоцировать обострение хронических заболеваний пищеварительной системы.

