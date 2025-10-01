Привычный продукт помог восстановить защиту кишечника
Эффект был особенно выражен у варианта белка, богатого сиаловой кислотой. Он не только восстанавливал слизистую, но и стимулировал рост полезных бактерий, в первую очередь бифидобактерий. Одновременно в организме повышался уровень короткоцепочечных жирных кислот — соединений, которые укрепляют барьер и уменьшают воспалительные процессы.
Авторы работы считают, что этот компонент молока можно рассматривать как перспективный пребиотик. В будущем он может помочь компенсировать вред от несбалансированного рациона и снизить риск хронических болезней кишечника. Пока же выводы подтверждены только в опытах на животных, и для применения у людей нужны клинические исследования.
