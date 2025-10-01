Неочевидные причины головной боли: почему болит голова, когда нет причин

Головная боль — частый спутник современного человека. Но иногда она возникает без видимых причин: давление в норме, магнитных бурь нет, вы выспались и не нервничали. В таких случаях причина может скрываться в неочевидных факторах. Рассказываем о причинах, которые часто упускают из виду.1. ОбезвоживаниеСнижение объёма крови ухудшает снабжение мозга кислородом, сосуды сужаются.Пейте воду небольшими порциями в течение дня. Важно: Кофе и алкоголь усиливают обезвоживание.2. Тугие причёскиРезинки и заколки пережимают сухожильный шлем головы (апоневроз), нарушая кровообращение.3. Резкие запахиАроматы духов, освежителей, бытовой химии раздражают тройничный нерв.Проветривайте помещение, выбирайте гипоаллергенные средства без отдушек.4. Чрезмерное использование гаджетовНапряжение глаз из-за синего света.Каждые 20 минут смотрите 20 секунд вдаль и держите экран на уровне глаз.5. Частый приём обезболивающихРазвивается абузусная (лекарственная) головная боль — парадоксальная реакция на препараты.Обратитесь к неврологу для коррекции терапии.6. Проблемы с челюстным суставом (ВНЧС)Напряжение жевательных мышц и воспаление сустава отдает в виски, затылок.

