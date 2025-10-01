Неочевидные причины головной боли: почему болит голова, когда нет причин
1. Обезвоживание
Снижение объёма крови ухудшает снабжение мозга кислородом, сосуды сужаются.
Пейте воду небольшими порциями в течение дня. Важно: Кофе и алкоголь усиливают обезвоживание.
2. Тугие причёски
Резинки и заколки пережимают сухожильный шлем головы (апоневроз), нарушая кровообращение.
3. Резкие запахи
Ароматы духов, освежителей, бытовой химии раздражают тройничный нерв.
Проветривайте помещение, выбирайте гипоаллергенные средства без отдушек.
4. Чрезмерное использование гаджетов
Напряжение глаз из-за синего света.
Каждые 20 минут смотрите 20 секунд вдаль и держите экран на уровне глаз.
5. Частый приём обезболивающих
Развивается абузусная (лекарственная) головная боль — парадоксальная реакция на препараты.
Обратитесь к неврологу для коррекции терапии.
6. Проблемы с челюстным суставом (ВНЧС)
Напряжение жевательных мышц и воспаление сустава отдает в виски, затылок.
