Названо количество ударов сердца за жизнь человека

Кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Элла Виноградова раскрыла несколько интересных фактов о работе сердечно-сосудистой системы. В частности, в разговоре она назвала количество ударов сердца за жизнь человека.«Сердце среднестатистического человека в среднем совершает около 3,5 миллиарда ударов за жизнь. При этом ежедневно сердце перекачивает примерно семь тысяч литров крови, прогоняя ее через почти 100 тысяч километров кровеносных сосудов», — рассказала врач. Она также уточнила, что в течение жизни человека сердце перекачивает более 200 миллионов литров крови, что эквивалентно объему почти 80 плавательных олимпийских бассейновОна добавила, что сердце также обладает собственным «маленьким мозгом» — независимой нервной системой, состоящей из примерно 40 тысяч нейронов. Доктор также обратила внимание на то, что характерный звук биения сердца вызван не сокращением мышцы органа, а захлопывающимися сердечными клапанами — створками, расположенными между камерами сердца.Чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, кардиолог посоветовала рационально питаться, не менее 150 минут в неделю уделять умеренной физической нагрузке, а также не курить. Помимо этого, людям старше 18 лет важно не реже одного раза в год измерять уровень артериального давления.

