Медсестра предупредила о двух неочевидных симптомах рака почки
Прежде всего, по словам Джексон, об этом виде рака могут сигнализировать рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (ИМП) — цистит, пиелонефрит и уретрит. «Хотя большинство ИМП безвредны, частые рецидивы могут маскировать серьезные проблемы с почками, включая в редких случаях рак», — предупредила она.
Еще одним признаком рака почек медсестра назвала кровь в моче. Причем насторожить должны не только темно-красная, розовая или коричневая моча, но и появление крови на туалетной бумаге. Джексон подчеркнула: беспокойство должно вызвать даже небольшое количество крови.
