Медсестра предупредила о двух неочевидных симптомах рака почки

На ранней стадии рак почки протекает практически бессимптомно, поэтому очень важно не оставлять без внимания тревожные сигналы организма, заявила медсестра Хейзел Джексон.Прежде всего, по словам Джексон, об этом виде рака могут сигнализировать рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (ИМП) — цистит, пиелонефрит и уретрит. «Хотя большинство ИМП безвредны, частые рецидивы могут маскировать серьезные проблемы с почками, включая в редких случаях рак», — предупредила она.Еще одним признаком рака почек медсестра назвала кровь в моче. Причем насторожить должны не только темно-красная, розовая или коричневая моча, но и появление крови на туалетной бумаге. Джексон подчеркнула: беспокойство должно вызвать даже небольшое количество крови.

