Любовь к чипсам может закончится раком

Диетолог Алексей Ковальков поведал, что существуют особо вредные продукты питания, частое употребление которых может привести к неконтролируемому делению клеток. А это прямой путь к развитию злокачественных новообразований.Неправильное питание отвечает приблизительно за 35% всех опухолей, как показывают исследования, а это больше, чем при таких вредных привычках, как курение, которое вызывает 25% опухолей. Крайне важно следить за тем, что вы употребляете в пищу. К примеру, овощи и фрукты дают определённую защиту от злокачественных новообразований, как рассказал в беседе с «Народными новостями» диетолог Алексей Ковальков.Существуют определенные продукты питания, которые могут спровоцировать опухоли. Для роста опухолям требуется так называемое «быстрое топливо», которое обеспечивают быстроперевариваемые углеводы. И в опасном рейтинге на первом месте чипсы. За ними следуют сильногазированные напитки, а затем переработанные мясные продукты вроде так любимых россиянами колбас, сосисок, бекона и так далее. При этом жарка мяса не представляет такой опасности, как его употребление именно в переработанном виде.Крайне важно ограничить поглощение таких быстрых углеводов в течение дня. К примеру, как полагает эксперт, количество сладостей нужно свести до 150 г в сутки максимально. Гораздо полезнее для здоровья медленные углеводы, которых много во фруктах и овощах.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки