Невролог назвал опасную болезнь, при которой у человека возникает «пьяная походка»

Мать лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова Лилию госпитализировали с диагнозом «вертебробазилярная недостаточность». «Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога Рустема Гайфутдинова, чем опасно это заболевание и какие у него симптомы.Что такое вертебробазилярная недостаточностьВертебробазилярная недостаточность (ВБН) — это патологическое состояние, которое характеризуется дефицитом кровоснабжения задней части мозга из-за поражения магистральных артерий позвоночника и основания черепа.«При вертебробазилярной недостаточности происходит нарушение кровоснабжения позвоночных и базилярных артерий, ствола головного мозга, шейных отделов спинного мозга и затылочной доли. В результате развиваются характерные неврологические изменения», — рассказал доктор.Вертебробазилярная система ответственна и за зрительные функции. При развитии заболевания они также могут нарушиться, добавил врач.СимптомыНевролог отметил, что симптоматика вертебробазилярной недостаточности зависит от степени тяжести и локализации дефицита кровоснабжения. К наиболее распространенным симптомам относятся:головокружение;нарушение координации движений;потеря слуха;потеря сознания;онемение и покалывания в руках и ногах;приступы падения с сохранением сознания;потеря зрения, двоение в глазах, вспышки света;косоглазие;затрудненная речь;нарушение глотания;замедленная реакция;тошнота и рвота;сонливость;быстрая утомляемость.«У многих пациентов с этим диагнозом наблюдается "пьяная" походка, нарушение координации движений и неразборчивость речи. Важно понимать, что при тяжелом течении вертебробазилярной недостаточности может произойти инсульт головного мозга», — предупредил Гайфутдинов.Причины развития заболеванияОсновными причинами развития вертебробазилярной недостаточности являются:атеросклероз позвоночных и базилярной артерий, который сопровождается образованием холестериновых бляшек и сужением просвета сосудов;деформации и аномалии развития сосудов, например гипоплазия позвоночных артерий и извитость базилярной артерии;дегенеративные процессы в шейном отделе позвоночника (такие как остеохондроз), которые сдавливают позвоночные артерии;травматические повреждения шейного отдела позвоночника и головы, например при автомобильных авариях и занятиях спортом;артериальная гипертензия и сахарный диабет второго типа ускоряют развитие сосудистых нарушений;курение, малоподвижный образ жизни и неправильное питание;наследственность.Диагностика и лечениеПациентам с подозрением на вертебробазилярную недостаточность назначают ультразвуковые исследования сонных и позвоночных сосудов на передней поверхности шеи, рассказал доктор:«Это позволяет посмотреть, как осуществляется движение крови по позвоночным артериям, и выявить их изгиб, а также бляшки, которые критическим образом нарушают движение крови. Также можно провести контрастное исследование сосудов. В вену с помощью капельницы вводят контраст и смотрят, как он прокрашивает артерии».По словам специалиста, для лечения этого недуга используют препараты для снижения артериального давления и уменьшения уровня холестерина в крови.«Лучше не допускать развития этого заболевания и влиять на факторы риска, чем лечить его. Однако если вертебробазилярная недостаточность уже диагностирована, то ее лечат с помощью антигипертензивной терапии для нормализации артериального давления и препаратами, которые снижают уровень липидов в крови и устраняют холестериновые бляшки, — статинами, антиоксидантами, например янтарной кислотой и витамином C, ортопедическими средствами коррекции (шейными воротниками) при нестабильности шейного отдела позвоночника», — перечислил Гайфутдинов.От режима нон-стоп в нашей жизни страдает в первую очередь главный «тормоз» нервной системы — блуждающий нерв. Когда его тонус снижен, организм теряет способность восстанавливаться и мы получаем тот самый «букет» — тревожность, проблемы с ЖКТ, бессонницу. Подробнее о блуждающем нерве и как повысить его тонус — в материале «ВМ».

