5 лучших сухофруктов для кожи

У каждого из нас свой режим ухода, но задумывались ли вы о том, что коже также требуются определенные питательные вещества, которых нет в косметике? Вот когда на помощь приходят сухофрукты.Сухой инжирБогат питательными витаминами, такими как витамин С, В6 и К. Они помогают регулировать выработку кожного сала и предотвращают потерю влаги. Исследования показывают, что инжир помогает сохранить содержание влаги и замедлить появление морщин и другие преждевременные признаки старения на лице и шее.ФиникиОсновная причина раннего старения кожи связана со свободными радикалами, присутствующими в организме. Если вы регулярно употребляете финики, это может помочь предотвратить такие признаки старения, как глубокие линии и морщины.КурагаСодержит соединение под названием бета-каротин. После употребления в организме оно превращается в витамин А, что помогает обеспечить защиту от ультрафиолетовых лучей, предотвращает фотостарение и пигментацию кожи. Бета-каротины также защищают кожу от повреждений и удаляют темные пятна.ИзюмЭксперты говорят, что изюм может замедлить старение и помочь удалить темные пятна, гиперпигментацию и другие дефекты кожи. Изюм сделает вашу кожу более яркой.ЧерносливСчитается супер-пищей для кожи. Сушеный чернослив даже лучше свежего, так как содержит больше антиоксидантов. Эти компоненты помогают отсрочить появление признаков преждевременного старения, таких как морщины, тонкие линии, провисание кожи и т. д

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки