5 лучших сухофруктов для кожи
Сухой инжир
Богат питательными витаминами, такими как витамин С, В6 и К. Они помогают регулировать выработку кожного сала и предотвращают потерю влаги. Исследования показывают, что инжир помогает сохранить содержание влаги и замедлить появление морщин и другие преждевременные признаки старения на лице и шее.
Финики
Основная причина раннего старения кожи связана со свободными радикалами, присутствующими в организме. Если вы регулярно употребляете финики, это может помочь предотвратить такие признаки старения, как глубокие линии и морщины.
Курага
Содержит соединение под названием бета-каротин. После употребления в организме оно превращается в витамин А, что помогает обеспечить защиту от ультрафиолетовых лучей, предотвращает фотостарение и пигментацию кожи. Бета-каротины также защищают кожу от повреждений и удаляют темные пятна.
Изюм
Эксперты говорят, что изюм может замедлить старение и помочь удалить темные пятна, гиперпигментацию и другие дефекты кожи. Изюм сделает вашу кожу более яркой.
Чернослив
Считается супер-пищей для кожи. Сушеный чернослив даже лучше свежего, так как содержит больше антиоксидантов. Эти компоненты помогают отсрочить появление признаков преждевременного старения, таких как морщины, тонкие линии, провисание кожи и т. д
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий