Россиянам раскрыли простой способ продлить жизнь на четыре года
Антонов отметил, что бег положительно влияет на все системы организма: сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную, эндокринную и опорно-двигательную. Если регулярно бегать в умеренном темпе два-три раза в неделю, то артериальное давление и уровень «плохого» холестерина снижаются, улучшается эластичность сосудов, а риск инфаркта и инсульта уменьшается на 30-50 процентов.
По словам эксперта, некоторые исследования доказали, что у бегунов клетки стареют медленнее и их продолжительность жизни на три-четыре года больше, чем у тех, кто ведет пассивный образ жизни. «Самое главное, что никогда не поздно начать бегать, даже люди, начавшие бегать в 40–50 лет, получают значительные оздоровительные эффекты», — заключил Антонов.
