EASD: физические упражнения снижают риск инсульта у людей с ожирением
«Наши результаты показывают: для людей с ожирением, которые хотят не только удержать вес, но и защитить сердце, регулярные тренировки играют ключевую роль», — отметил руководитель исследования доктор Расмус Сандсдал.
В исследовании участвовали 215 взрослых с ожирением, но без диабета. Сначала все они восемь недель сидели на низкокалорийной диете (800 ккал в день) и в среднем похудели на 12%. Затем их случайным образом распределили на один из четырех вариантов поддержания веса: только упражнения, только лираглутид, комбинация двух подходов или плацебо.
Через год все группы сохранили потерянный вес, однако именно физическая активность оказала выраженное влияние на сосуды: у тренирующихся участников снизился уровень воспалительных маркеров в крови и улучшились показатели работы эндотелия (внутренней оболочки сосудов). Ультразвуковые измерения также показали уменьшение толщины сонных артерий — раннего признака атеросклероза. В группе, где использовался только препарат, подобных улучшений не наблюдалось.
«Обе стратегии помогли удержать вес, но именно упражнения снизили факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний независимо от массы тела», — пояснила профессор Сигне Серенсен Тореков, соавтор исследования.
Иллюстрация к статье:
