Россиянам назвали три самых вредных вида кофе

Врач-эксперт Александра Филева назвала три самых вредных вида кофе.Возглавляет антирейтинг кофейных напитков, по мнению Филевой, кофе из пакетика «три в одном». Она указала, что в нем содержится очень много сахара, также присутствуют гидрогенизированные растительные жиры и синтетические соединения, которые могут вызвать аллергию и нарушить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).Чуть менее вредными врач назвала латте, макиато, моккачино и другие кофейные напитки с добавлением сливок и сиропов. По ее словам, их опасность заключается в высоком содержании насыщенных жиров, сахара и калорий. Если это не учитывать при планировании рациона, то при регулярном употреблении такие кофейные напитки могут спровоцировать нарушение обмена веществ, жировую болезнь печени, а также вызвать повышение уровня холестерина.Замыкает список, по мнению эксперта, фраппучино. При его приготовлении используется много сахара, искусственные ароматизаторы и загустители.Филева также отметила, что не стоит ждать пользы от низкокачественного растворимого кофе. Кроме того, из-за использования химических растворителей в такой продукции может быть повышен уровень акриламида, который является канцерогенным веществом.

