Врач рассказала о разных видах заболеваний крови

Заболевания крови опухолевого и неопухолевого генеза чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Об этом 2 октября рассказала главный внештатный гематолог Минздрава России, директор НМИЦ гематологии Минздрава России Елена ПаровичниковаЗаболевания системы крови представляют собой обширную группу патологий, которые разделяют на две основные категории: опухолевые и неопухолевые. На долю опухолевых заболеваний приходится около 15% случаев, среди которых наиболее распространены неходжкинские лимфомы, лейкемии, множественная миелома и лимфома Ходжкина. К неопухолевым относятся анемии, цитопении и нарушения свертываемости крови.«Регистрируемая заболеваемость болезнями системы крови опухолевого генеза выше у женщин соотношение составляет 52% против 48%. Ежегодно в России диагностируют около 30 тыс. опухолевых заболеваний системы крови и около 200 тыс. неопухолевых», — рассказала врач.Как отметила доктор, выявить такие заболевания можно по анализу крови. Любые отклонения показателей от нормы могут указывать на наличие патологии.«Заподозрить заболевание системы крови можно по клиническому анализу, где врач анализирует показатели крови Понижение или повышение показателей может свидетельствовать о различных заболеваниях», — пояснила специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки