Движение как лекарство: влияние физической активности на организм

Современный образ жизни часто подразумевает малоподвижность, что негативно сказывается на здоровье людей. Многие забывают, что движение — это не только способ поддерживать физическую форму, но и важный аспект профилактики различных заболеваний.Мария Молоствова, эксперт в области биохакинга, рассказала RuNews24.ru о том, как физическая активность играет ключевую роль в поддержании здоровья и долголетия. В этой статье мы рассмотрим ее мнения и обоснования, касающиеся важности движения для здоровья.Мария Молоствова утверждает, что даже небольшие физические нагрузки могут стать «многофункциональной таблеткой», которая поможет предотвратить и лечить болезни.«Древнегреческие мыслители, такие как Гиппократ и Платон, также замечали положительное влияние физической активности на здоровье. Научные исследования подтверждают эти идеи, показывая, что регулярные физические упражнения снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и даже некоторых видов рака», — поделилась эксперт.Активность мышц необходима для нормального кровообращения. Как отмечает Мария Молоствова, сокращающиеся мышцы помогают крови свободно проходить по капиллярам и венам, что обеспечивает клетки организма кислородом и питательными веществами. При недостатке движения возникают застои крови, что, в свою очередь, приводит к ухудшению общего самочувствия, быстрой утомляемости и даже нарушению пищеварительной системы.Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, уровень физической активности зависит от возраста и состояния здоровья:младенцы: поощрять активность в течение дня, кроме сна.дети (до 5 лет): не менее трех часов физической активности в день.дети/Подростки (5-17 лет): минимум 60 минут в день, включающие аэробные и силовые нагрузки.взрослые (18-64 года) и пожилые (65+): минимум 150 минут средней интенсивности или 75 минут высокой интенсивности в неделю, с акцентом на силовые тренировки.Дополнительные преимущества для здоровья можно получить, увеличивая физическую активность до 300 минут в неделю.Эксперт также подчеркивает важность упражнений для улучшения баланса и координации среди пожилых людей, поскольку они подвержены большему риску падений. Регулярные тренировки помогут избежать таких травм и улучшить качество жизни.Физическая активность — это залог здоровья и долгой жизни. Мария Молоствова наглядно показывает, что движение действительно является лекарством, которое доступно каждому. Даже небольшие дозы физической активности могут оказывать значительное влияние на общее состояние здоровья и помогать в профилактике заболеваний. Таким образом, важно устанавливать для себя ежедневные нормы активности и придерживаться их, чтобы укрепить здоровье на долгие годы. Не забывайте, что движение — это жизнь!

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки