Яблочный уксус и сок алоэ вера улучшат здоровье вашего кишечника

Некоторые приверженцы здорового образа жизни говорят, что сочетание сока алоэ вера и яблочного уксуса улучшает работу кишечника, стабилизирует уровень сахара в крови и даже помогает похудеть. Однако эксперты в этом всё равно сомневаются. И вот почему.Поддержание здорового уровня глюкозы в крови. Согласно результатам предварительных исследований, алоэ помогает снизить уровень сахара в крови натощак и улучшить уровень холестерина у людей с преддиабетом или диабетом 2 типа. Но многие преимущества сока алоэ вера подтверждены были только экспериментами на животных и испытаниями на небольшом количестве людей. Яблочный уксус был изучен лучше, и он действительно полезен для уровня сахара в крови. А вот про преимущества сочетания этих жидкостей ничего не известно.Улучшение пищеварения. Сам алоэ вера содержит клетчатку, но при производстве сока она удаляется. С яблочным уксусом та же история. Некоторые говорят, что он облегчает пищеварение, но исследований на эту тему мало.Помощь в потере веса. Пока доказательства пользы яблочного уксуса для снижения веса противоречивы, да и испытаний проводилось ещё мало. Также нет никаких данных о влиянии алоэ на человека, которые могли бы подтвердить его способность снижать вес.Прежде чем сделать напиток из сока алоэ и яблочного уксуса, учитывайте и ряд рисков для здоровья. Яблочный уксус может усугубить изжогу, гастропарез или вздутие живота, алоэ может действовать как слабительное. Регулярное употребление яблочного уксуса приводит к эрозии эмали. Экстракты цельных листьев алоэ классифицируются как возможные канцерогены для человека. То есть существуют данные, что они могут повышать риск развития рака.

