Температура пищи влияет на её воздействие на здоровье

Температура пищи и напитков, по-видимому, оказывает гораздо более серьёзное влияние на здоровье и самочувствие, чем считалось ранее. Например, согласно новому исследованию, холодные напитки связаны с повышенной тревожностью, нарушениями сна и проблемами с пищеварением.Исследовательская группа из Университета штата Сан-Диего (SDSU) исследовала возможные различия во влиянии на здоровье холодной и горячей пищи и напитков. Результаты, опубликованные в British Journal of Nutrition, показывают, что употребление холодной пищи и напитков, в частности, может иметь негативные последствия.До настоящего времени температура пищи и напитков редко учитывалась в диетических рекомендациях, хотя, например, в традиционной китайской медицине и аюрведе чрезмерное употребление холодной пищи считается вредным, сообщает исследовательская группа под руководством профессора Тяньин У из SDSU.Эксперты изучили влияние на здоровье холодной и горячей пищи и напитков, используя данные более 400 участников исследования «Здоровое старение».Температура оказывает измеримое влияние на состояние здоровья. Например, исследователи сообщают, что взрослые участники азиатского происхождения, употреблявшие больше холодных напитков летом, испытывали повышенную тревожность, нарушения сна и сильное чувство сытости.Напротив, у участников с белой расой, употреблявших больше горячих напитков зимой, наблюдалось меньше депрессии, улучшение качества сна и меньше жалоб на пищеварение, продолжили исследователи.Более того, эта связь была наиболее выражена у участников, которые часто жаловались на «холодные руки» (возможный индикатор снижения кровотока).Кроме того, анализ подгрупп показал, что участники азиатского происхождения китайского происхождения испытывали меньше негативных последствий от холодной еды и напитков, чем участники индийско-азиатского происхождения.«Такие простые вещи, как температура нашей еды и напитков, могут оказывать существенное влияние на наше здоровье», — говорит автор исследования профессор Тяньин У. Это открытие может иметь важное значение для принятия повседневных решений в отношении здоровья.Хотя исследование лишь дает представление о возможной связи, и следующим шагом станут более тщательные проспективные и интервенционные исследования, поскольку эффекты могут быть динамичными, температура пищи, по-видимому, оказывает гораздо большее влияние, чем предполагалось ранее.Это исследование также показывает, что температура еды и напитков может играть важную роль в борьбе с ростом заболеваемости тревожными расстройствами, проблемами со сном и расстройствами пищеварения.Поэтому людям, страдающим от тревожности, нарушений сна или расстройств пищеварения, представляется целесообразным сознательно ограничить потребление холодных напитков и вместо них выбирать тёплые альтернативы, особенно в холодное время года.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки