Врач призвал россиян перестать бояться молока

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин призвал россиян перестать бояться молока.Агапкин развеял миф о том, что люди, которые регулярно употребляют жирное молоко, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, кто избегает этого продукта. По его словам, молоко, наоборот, снижает риск возникновения проблем с сердцем и сосудами.Специалист заявил, что молоко также улучшает память и помогает бороться со стрессом. Кроме того, регулярное употребление напитка защищает от рака кишечника, добавил Агапкин.

