Модель ИИ улавливает скрытые признаки заболеваний на клеточном уровне
В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, описывается, как модель способствует выявлению вариаций сплайсинга РНК — изменений в том, как РНК собирается из строительных блоков, называемых экзонами, — что позволяет выявить ранние признаки прогрессирования или тяжести заболевания.
В клеточной биологии многие маркеры заболеваний проявляются в виде незначительных изменений в сплайсинге РНК. Традиционные подходы объединяют данные об экспрессии РНК в общее количество генов, что потенциально скрывает различия, возникающие в отдельных сегментах. Вместо этого DOLPHIN анализирует считывания экзонов и участков соединения, повышая разрешение транскриптомики отдельных клеток и предоставляя более чёткую картину молекулярной активности в норме и при патологии.
В одном из анализов образцов рака поджелудочной железы исследователи применили DOLPHIN для идентификации более 800 экзонных маркеров, которые не были обнаружены другими инструментами. Модель позволила дифференцировать пациентов с высокорискованными формами заболевания от пациентов с менее агрессивными опухолями на основе этих вновь обнаруженных сигналов.
Помимо идентификации маркеров, модель может имитировать поведение клеток в ответ на лечение, создавая более подробные профили клеточных состояний. Эти профили позволяют исследователям создавать «виртуальные клетки» — компьютерные модели реальных клеток, — которые можно использовать для прогнозирования реакции на лекарственные препараты до лабораторных или клинических испытаний.
Авторы предполагают, что такой тип моделирования может сократить время и затраты на ранних этапах исследования лекарственных препаратов, поскольку он способствует выработке гипотез до начала экспериментов.
Следующий этап исследования будет включать масштабирование инструмента для анализа миллионов клеток в различных наборах данных. Это расширение призвано повысить разрешение и предсказательную способность моделирования виртуальных клеток, что потенциально улучшит моделирование заболеваний в будущих исследованиях.
