Один авокадо в день снижает уровень «плохого» холестерина - диетолог Пономарева

Недавние исследования показывают, что определенный продукт может помочь вам снизить уровень «плохого» холестерина в организме. Потребление его один раз в день может иметь значение.Высокий уровень холестерина ЛПНП, также известного как «плохой» холестерин, может быть опасным. Вещество повышает риск сердечных заболеваний и инсульта, если оно начинает накапливаться внутри ваших кровеносных сосудов. Но растущее число исследований показывает, что его можно уменьшить с помощью диетических изменений, например, употребляя в пищу авокадо.Авокадо известно высоким содержанием жира. Тем не менее, фрукт пронизан преимуществами для здоровья. Содержащиеся в нем жиры - мононенасыщенные жиры, которые полезны для здоровья. Он также богат холестерином ЛПВП, который удаляет «плохой» холестерин из крови.Употребление авокадо в день в течение шести месяцев приводило к снижению опасного уровня холестерина. И это дало эти результаты, не вызывая накопления жира по всему телу, например, в печени или животе.«Хотя авокадо не влияет на жир на животе или увеличение веса, исследование по-прежнему предоставляет доказательства того, что авокадо может быть полезным. полезное дополнение к сбалансированному питанию. Включение авокадо в день в этом исследовании не привело к увеличению веса, а также вызвало небольшое снижение уровня холестерина ЛПНП, что является важным открытием для улучшения здоровья», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки