Какие анализы нужно ежегодно сдавать всем?

Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала, нужно ли сдавать анализы для профилактики, с какой периодичностью и какие.«Все люди делятся на две категории: первые не любят сдавать анализы, вторые, наоборот, только и ждут, чтобы сдать кровь, узнать все ли у них в порядке. Мне важно держать под контролем свое здоровье и здоровье близких», — делится личным опытом эксперт.Список анализов для ежегодного чек-апа:общий анализ крови (развернутый);инсулин;витамины Д, В12;цинк;ферритин, гомоцистеин;глюкоза;общий белок;билирубин;липидный спектр;гормоны щитовидки.Перечень может дополняться, это основные пункты, которые позволят увидеть общую картину здоровья и при необходимости ее откорректировать.Но даже перечисленные анализы позволят выявить серьезные отклонения и заболевания, если таковые имеются, на ранней стадии.У многих возникает вопрос: выгодны ли такие финансовые траты, ведь анализы — достаточно дорогостоящее мероприятие? Да, действительно, анализы не обойдутся вам дешево. Тем более если речь идет об обследовании всей семьи.Но если анализы позволят вовремя выявить и предупредить развитие серьезной патологии, то обследование сэкономит вам массу денег, которые вы потратили бы на лечение осложнений или заболевания в запущенной стадии.Выбор всегда за вами. Профилактика гораздо эффективнее и дешевле любого лечения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки