Какие анализы нужно ежегодно сдавать всем?
«Все люди делятся на две категории: первые не любят сдавать анализы, вторые, наоборот, только и ждут, чтобы сдать кровь, узнать все ли у них в порядке. Мне важно держать под контролем свое здоровье и здоровье близких», — делится личным опытом эксперт.
Список анализов для ежегодного чек-апа:
общий анализ крови (развернутый);
инсулин;
витамины Д, В12;
цинк;
ферритин, гомоцистеин;
глюкоза;
общий белок;
билирубин;
липидный спектр;
гормоны щитовидки.
Перечень может дополняться, это основные пункты, которые позволят увидеть общую картину здоровья и при необходимости ее откорректировать.
Но даже перечисленные анализы позволят выявить серьезные отклонения и заболевания, если таковые имеются, на ранней стадии.
У многих возникает вопрос: выгодны ли такие финансовые траты, ведь анализы — достаточно дорогостоящее мероприятие? Да, действительно, анализы не обойдутся вам дешево. Тем более если речь идет об обследовании всей семьи.
Но если анализы позволят вовремя выявить и предупредить развитие серьезной патологии, то обследование сэкономит вам массу денег, которые вы потратили бы на лечение осложнений или заболевания в запущенной стадии.
Выбор всегда за вами. Профилактика гораздо эффективнее и дешевле любого лечения.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий