Какие анализы нужно ежегодно сдавать всем?

Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала, нужно ли сдавать анализы для профилактики, с какой периодичностью и какие.

«Все люди делятся на две категории: первые не любят сдавать анализы, вторые, наоборот, только и ждут, чтобы сдать кровь, узнать все ли у них в порядке. Мне важно держать под контролем свое здоровье и здоровье близких», — делится личным опытом эксперт.

Список анализов для ежегодного чек-апа:

общий анализ крови (развернутый);
инсулин;
витамины Д, В12;
цинк;
ферритин, гомоцистеин;
глюкоза;
общий белок;
билирубин;
липидный спектр;
гормоны щитовидки.

Перечень может дополняться, это основные пункты, которые позволят увидеть общую картину здоровья и при необходимости ее откорректировать.

Но даже перечисленные анализы позволят выявить серьезные отклонения и заболевания, если таковые имеются, на ранней стадии.

У многих возникает вопрос: выгодны ли такие финансовые траты, ведь анализы — достаточно дорогостоящее мероприятие? Да, действительно, анализы не обойдутся вам дешево. Тем более если речь идет об обследовании всей семьи.

Но если анализы позволят вовремя выявить и предупредить развитие серьезной патологии, то обследование сэкономит вам массу денег, которые вы потратили бы на лечение осложнений или заболевания в запущенной стадии.


Выбор всегда за вами. Профилактика гораздо эффективнее и дешевле любого лечения.

