Названы четыре правила для защиты от простуды и гриппа

Фармацевт Амир Бхогал назвал четыре правила, которые помогут защититься от инфекций и вирусов в сезон простуды и гриппа.Самое простое и эффективное, что, по мнению специалиста, можно сделать осенью, — это спать столько, сколько требует организм, и есть без ограничений все доступные сезонные овощи, фрукты и ягоды. «Это поможет снабдить организм всеми витаминами и минералами, необходимыми для восстановления клеток и снижения восприимчивости к инфекциям», — объяснил он.Также эксперт призвал чаще делать влажную уборку дома и протирать рабочий стол в офисе. Он объяснил, что вирусы выживают в открытой среде от 24 до 48 часов, поэтому пыль и грязь являются серьезными источниками заражения.Кроме того, Бхоган посоветовал пройти вакцинацию от гриппа, так как это наиболее эффективный метод защиты. И, наконец, он призвал стараться не контактировать с людьми, у которых есть симптомы простуды.

