Ученые рассказали о необходимости вакцинации

О причинах наличия разных типов вакцин и почему массовая иммунизация остается ключевым барьером на пути опасных инфекций рассказали доцент Екатерина Баньковская и профессор ПНИПУ Олег ДолгихПо словам профессора, устойчивость инфекций нарушается при вакцинировании 90–95% населения: возбудителю негде циркулировать, что защищает младенцев и тяжелобольных. Сознательные отказы разрушают эту защиту, провоцируя вспышки известных болезней.«Идеальной прививки от всех болезней не существует, выбор определяется конкретным патогеном и тем, какой иммунитет нужен обществу», — подчеркнула Баньковская.Классические живые ослабленные вакцины копируют естественное заражение, формируя долгую защиту на двух уровнях — антительном и клеточном. Инактивированные прививки безопасны для уязвимых пациентов, но часто нуждаются в ревакцинации, поскольку убитый вирус не проникает в клетки и не создает стойкого иммунного ответа. Векторные вакцины используют безвредный вирус-носитель для доставки гена фрагмента патогена, заставляя иммунитет реагировать без риска заражения.Специалисты отмечают, что универсальной прививки «от ОРВИ» быть не может: сотни разных вирусов, атакующих дыхательные пути, и их быстрая изменчивость делают ежегодное обновление формул для всего спектра невозможным.Также они сообщили, что календарь прививок выстроен для защиты ребенка до встречи с самыми опасными агентами. Вакцина против гепатита B в первые сутки предотвращает риск хронической инфекции, ведущей к циррозу и раку печени, а БЦЖ на 3–7-й день подготавливает иммунитет к микобактерии туберкулеза.Сегодня вакцинация в России добровольна, но эпидемиологи предупреждают: при снижении приверженности возможен возврат к обязательным мерам, резюмировали эксперты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки