Ученые рассказали о необходимости вакцинации
По словам профессора, устойчивость инфекций нарушается при вакцинировании 90–95% населения: возбудителю негде циркулировать, что защищает младенцев и тяжелобольных. Сознательные отказы разрушают эту защиту, провоцируя вспышки известных болезней.
«Идеальной прививки от всех болезней не существует, выбор определяется конкретным патогеном и тем, какой иммунитет нужен обществу», — подчеркнула Баньковская.
Классические живые ослабленные вакцины копируют естественное заражение, формируя долгую защиту на двух уровнях — антительном и клеточном. Инактивированные прививки безопасны для уязвимых пациентов, но часто нуждаются в ревакцинации, поскольку убитый вирус не проникает в клетки и не создает стойкого иммунного ответа. Векторные вакцины используют безвредный вирус-носитель для доставки гена фрагмента патогена, заставляя иммунитет реагировать без риска заражения.
Специалисты отмечают, что универсальной прививки «от ОРВИ» быть не может: сотни разных вирусов, атакующих дыхательные пути, и их быстрая изменчивость делают ежегодное обновление формул для всего спектра невозможным.
Также они сообщили, что календарь прививок выстроен для защиты ребенка до встречи с самыми опасными агентами. Вакцина против гепатита B в первые сутки предотвращает риск хронической инфекции, ведущей к циррозу и раку печени, а БЦЖ на 3–7-й день подготавливает иммунитет к микобактерии туберкулеза.
Сегодня вакцинация в России добровольна, но эпидемиологи предупреждают: при снижении приверженности возможен возврат к обязательным мерам, резюмировали эксперты.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий