Названы четыре самых полезных для здоровья сочетаний соков и специй

При смешивании с куркумой, имбирём и другими специями некоторые фруктовые и овощные соки могут стать ещё полезнее. Они улучшат пищеварение, уменьшат воспаление и многое другое.Сок моркови и куркумы. Этот напиток уменьшает воспаление, защищает от болезней сердца, поддерживает работу мозга.Арбузно-имбирный сок. Он улучшает пищеварение, стабилизирует уровень сахара в крови, борется с воспалением.Свекольный сок и семена чиа. Эти ингредиенты помогают снизить артериальное давление, поддерживают водный баланс, помогают контролировать вес.Морковный сок и имбирь. Такое сочетание улучшает микробиом кишечника, поддерживает здоровье кожи, укрепляет иммунитет.

