Названы четыре самых полезных для здоровья сочетаний соков и специй
Сок моркови и куркумы. Этот напиток уменьшает воспаление, защищает от болезней сердца, поддерживает работу мозга.
Арбузно-имбирный сок. Он улучшает пищеварение, стабилизирует уровень сахара в крови, борется с воспалением.
Свекольный сок и семена чиа. Эти ингредиенты помогают снизить артериальное давление, поддерживают водный баланс, помогают контролировать вес.
Морковный сок и имбирь. Такое сочетание улучшает микробиом кишечника, поддерживает здоровье кожи, укрепляет иммунитет.
