Эксперт рассказала об опасных продуктах для пациентов с заболеваниями сердца

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется ограничить потребление продуктов с высоким содержанием трансжиров. Об этом рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова«Пища с высоким содержанием трансжиров и насыщенных жиров может повысить уровень «плохого» холестерина, что способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах», — сообщила врач.К таким продуктам эксперт отнесла фастфуд, жирные сорта мяса (свинина, баранина), маргарин, кондитерские изделия (торты, печенья, пирожные).По ее мнению, негативно будет влиять на здоровье потребление еды с избытком добавленного сахара и рафинированных углеводов. Такой рацион питания будет увеличивать вероятность не только развития ожирения, но и повышать холестерин. В качестве примера таких продуктов врач назвала сладкие соки, конфеты, промышленную выпечку и газированные напитки.«Потребление пищи с высоким содержанием соли также отрицательно отражается на здоровье пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку увеличивает риск повышения артериального давления», — уточнила врач.Белоусова к таким продуктам отнесла колбасы, сосиски, консервы, соленья, чипсы, соусы и снеки.Полезными при заболеваниях сердца продукты врач назвала те, что содержат омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, клетчатку, антиоксиданты, полифенолы и микроэлементы.Эксперт также рассказала, что для здоровья сердца важны продукты, богатые клетчаткой, поскольку они способствуют выведению холестерина из кишечника. К таким продуктам она отнесла бобовые (нут, фасоль, чечевицу), фрукты (яблоки, цитрусовые) и овощи (морковь, брокколи, цветную капусту, шпинат, редьку, свеклу).Специалист отметила пользу полифенолов и антиоксидантов, так как они препятствуют образованию атеросклеротических бляшек. По ее словам, эти вещества содержатся в ягодах (чернике, малине, клубнике), темном шоколаде с содержанием какао не менее 70%, зеленом чае, орехах и оливковом масле первого холодного отжима.Среди микроэлементов Белоусова выделила калий и магний, так как они участвуют в работе сердечной мышцы, а также в регуляции сердечного ритма. Источниками калия были названы бананы, картофель, шпинат, курага и авокадо, а богаты магнием орехи, бобовые, цельнозерновые, заключила специалист.

