Хотите поддержать здоровье сердца? Вам помогут добавки с экстрактом какао

Ежедневный приём экстракта какао помогает замедлить рост ключевого маркера воспаления. Благодаря этому вы сможете предотвратить развитие болезней сердца. Вот что ещё обнаружили недавно учёные.Согласно научной статье, опубликованной в журнале Age and Ageing, уровень высокочувствительного С-реактивного белка (вчСРБ, маркера воспаления) у участников снижался примерно на 8% каждый год, когда они принимали добавки с экстрактом какао в течение двух лет. Всего в исследовании принимали участие 598 пожилых людей.Экстракты какао содержат флаванолы. Они действуют как противовоспалительное средство и нейтрализуют свободные радикалы в организме.Но прежде чем принимать эти добавки, включите в рацион больше продуктов, богатых флаванолами. Это тёмный шоколад с минимальной обработкой, чай, ягоды, виноград и пр.

